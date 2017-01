Regio woensdag, 18 januari 2017

Vlieland in actie om cola-wikkels op te ruimen Vlieland - Op Vlieland zijn dit weekeinde net als op Texel wikkels aangespoeld die bestemd waren voor Coca Cola-flessen. Eilander Klaas Houter is de afgelopen dagen met een groep vrijwilligers bezig geweest om het plastic van het strand te halen. Hij heeft een kar gehuurd om de boel op te ruimen. De wikkels komen uit een overboord geslagen container van het vrachtschip Red Cedar. Het vrachtschip verloor vorige week vijftien containers. Jutter Vincent Kikstra had gehoopt dat er iets waardevols zou aanspoelen, maar vond alleen een beschadigde reddingsboot. ,,Die gebruiken we maar als zwembad. Ik had gehoopt op ijshockeyspullen, maar die zijn uiteindelijk op de Friese kust aangespoeld. Hier lagen vooral wikkels, dus uiteindelijk hebben we er alleen maar werk aan overgehouden. Maar het was gezellig om de boel op te ruimen." Jan Kuiken uit Harlingen was een van de gelukkigen die een paar scheenbeschermers en een ijshockeyhelm vond. ,,Het is alleen nog geen complete uitrusting. Ook elders langs de kust zijn spullen gevonden." Ook spoelden er plastic blokjes aan op de kust bij Harlingen. Op Terschelling zijn een paar colafleswikkels gevonden. Maar dit hield volgens milieujutter Guus Schweigmann al bij twee kruiwagens vol op. ,,Dat viel mee, maar het zegt nog niets over de vervuiling in zee die gepaard gaat met het overboord slaan van containers. Volgens de kustwacht slaan jaarlijks honderd containers op de Noordzee overboord, waarvan de helft naar de bodem daalt. Nog eens 40 procent drijft af naar zee en slecht 10 procent spoelt op het strand aan." Desondanks haalt Schweigmann met vrijwilligers jaarlijks 50.000 kilo plastic van het strand.

