Regio woensdag, 18 januari 2017

Toch weer een sociaal restaurant in Leeuwarden Leeuwarden - ,,Ik ben nu gelukkiger dan wanneer ik de hoofdprijs in de Postcodeloterij had gewonnen!" Glunderend bekijkt Ina Veenstra de drukte om haar heen in het restaurant van Het Nieuwe Hoek in Leeuwarden. Twaalf jaar geleden begon Veenstra met Resto van Harte in Leeuwarden, een door vrijwilligers gerund sociaal restaurant, waar twee keer per week een groep van rond de zestig mensen met een kleine beurs kwamen eten. Eind vorig jaar besloot de landelijke organisatie achter Resto van Harte dat de Leeuwarder vestiging dicht moest. Veenstra liet het er niet bij zitten en benaderde het bedrijf Seastarters van Marco Florijn en Jean-Paul Dekker. Zij besloten Veenstra te steunen en gisteren maakte Veenstra een doorstart onder de naam Restaurant Hartig. ,,Toen ik hoorde dat we moesten stoppen dacht ik: ik kan al die mensen toch niet in de steek laten? De mensen die hier komen eten, de dertig vrijwilligers. Ik was nog lang niet klaar." Cori en van der Wal uit Leeuwarden is een van de vaste bezoekers van het restaurant. ,,Ik kom hier al een jaar of tien, altijd twee keer in de week. Het gaat mij vooral om de gezelligheid, maar ook om het eten zelf, er is altijd wat anders te eten." Veel van de bezoekers van het restaurant hebben het in het dagelijks leven niet makkelijk, weet Veenstra. ,,Het leven in een sociaal isolement is wel iets dat veel van deze mensen bindt. Daarom is het ook zo goed dat ze hier contacten opdoen." Lees de hele reportage in de papieren krant van 18 januari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties