Fryslân wil trajectcontroles invoeren

Leeuwarden - Fryslân wil trajectcontroles invoeren op provinciale wegen en op plaatsen waar aan de weg wordt gewerkt. De provincie gaat het Openbaar Ministerie vragen om in Fryslân deze digitale trajectcontroles te beginnen.

Het gaat om een landelijke noviteit, zegt verkeerskundige Sipke van der Meulen van de provincie. Nergens in Nederland worden dergelijke controles gehouden op provinciale wegen of op locaties waar aan de weg wordt gewerkt. ,,Terwijl het een heel goede en eerlijke manier is voor verkeerscontrole", zegt Van der Meulen. ,,Je meet hiermee de gemiddelde snelheid en niet alleen de snelheid op één locatie."

Tot enkele jaren geleden was in Fryslân al wel een trajectcontrole, op de N381 tussen Klein Groningen en Wijnjewoude. Dat gebeurde met analoge palen, die nu nergens in Nederland meer worden gebruikt voor verkeerscontroles. ,,De ervaringen met die trajectcontrole waren heel goed", zegt Van der Meulen. ,,Tot het laatste moment vroegen de bewoners of we de palen wilden laten staan, want ze werkten prima. Al moet ik toegeven dat er het laatste jaar al niet meer werd gecontroleerd." Inmiddels is deze weg niet meer in gebruik als doorgaande weg.

Van der Meulen zegt dat hij in de begroting van het ministerie las over de nieuwe mogelijkheden voor digitale trajectcontroles. Friese wegen zijn hiervoor volgens hem prima geschikt, omdat er vaak relatief weinig afslagen zijn. Daardoor passeren zo veel mogelijk auto’s zowel de begin- als de eindpaal van de trajectcontrole. Als voorbeelden van geschikte wegen noemt hij de Snitserdyk (N354) tussen de snelweg A32 en Dearsum, de Westergoawei (N359) tussen Leeuwarden en Bolsward en de Lauwersseweei (N361) naar Lauwersoog.

Een van de redenen waarom Fryslân in aanmerking hoopt te komen voor de trajectcontroles is dat hier relatief weinig vaste flitspalen staan. Van der Meulen hoopt dat de controles op termijn ook kunnen worden ingezet bij wegwerkzaamheden. ,,Want daar is het altijd lastig om de maximumsnelheid in de hand te houden. Denk maar aan de situatie nu bij Joure."

De provincie organiseert 14 februari een symposium, waar mensen uit Engeland en België spreken over hun ervaringen met trajectcontroles op regionale wegen. Of en wanneer de controles kunnen worden ingevoerd, is afhankelijk van het CVOM. Dit landelijke onderdeel van het Openbaar Ministerie doet de aanbesteding en krijgt de trajectcontrole-apparatuur in eigendom. Van der Meulen: ,,Zij bepalen ook het tempo van invoering."

Landelijk vinden op tien locaties al trajectcontroles plaats: op negen snelwegen en in de Westerscheldetunnel in Zeeland.

