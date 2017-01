Regio dinsdag, 17 januari 2017

Gemeenten te afzijdig bij zorg voor dementie

Drachten - Gemeenten laten het afweten bij de financiering van een nieuwe, provinciaal kenniscentrum voor dementie. ,,Op een enkele gemeente na is het niet gelukt gemeenten erbij te betrekken", stelde Klaas Kuilman van thuiszorg het Friese Land gisteren op een minisymposium over dementie in de Lawei in Drachten.

Het symposium werd gehouden in verband de wijzigingen voor het casemanagement dementie. Het oude kenniscentrum Tinz, dat in 2008 is opgezet, is noodgedwongen gestopt in verband met de veranderingen in de wetgeving. Tinz had casemanagers aan het werk die cliŽnten met dementie en hun mantelzorgers hielpen bij het regelen van de juiste zorg en dagbesteding. Ze opereerden onafhankelijk van de Friese zorgaanbieders, die Tinz gezamenlijk hadden opgetuigd.

De zorg werd betaald vanuit de AWBZ. Die financieringswet is opgeheven en de financiering van de zorg wordt nu geregeld via de WMO (gemeenten), de Zorgverzekeringswet (zorgkantoren) en de Wet Langdurige Zorg (rijk). ,,Met Tinz probeerden we de zorg te ontschotten, maar met de nieuwe regels zijn er weer een paar nieuwe schotten bijgeplaatst."

