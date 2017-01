Regio dinsdag, 17 januari 2017

Verkeerde kleur blauw op huizen in Drachten Drachten - De monumentale woningen in de Torenstraat in Drachten hebben een veel donkerder kleur blauw op het houtwerk dan het blauw dat van oorsprong, in 1921, op de huizen was aangebracht. Dat blijkt uit een kleuronderzoek van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De stichting overweegt nu om het oorspronkelijke blauw alvast weer aan te brengen op de toekomstige museumwoning. De opvallende huizen zijn gebouwd met een opvallend kleurontwerp van de kunstenaar Theo van Doesburg. Voorafgaand aan de reconstructie van de woning op nummer 3 tot museumwoning, worden verschillende onderzoeken gedaan naar de historische staat. Na enige jaren werden de huizen in de zogenoemde Papegaaienbuurt voorzien van neutrale kleuren, waarschijnlijk omdat de bewoners de kleuren te opvallend vonden. In 1988 werden de woningen weer voorzien van hun oude uitstraling met rood, geel en blauw. Althans, dat dacht men. Bij het kleuronderzoek - waarbij de verflagen bij verschillende huizen zijn afgekrabd en geanalyseerd in een laboratorium - blijkt nu dat de blauwkleur sterk verschilt. ,,In 1988 werd een blauwe huisschildersverf gebruikt die vrij standaard was", zegt Luc Megens, een van de onderzoekers. ,,Daarbij heeft men zich gebaseerd op oude tekeningen van Van Doesburg." De kleur op die tekeningen is weliswaar gevolgd, maar dat was niet de kleur die van oorsprong op de huizen zat. ,,Dat was een combinatie van zinkwit en ultramarijnblauw. Bovendien was het gedaan met olieverf, een ander soort verf die toen nog veel werd gebruikt. Dat geeft een andere uitstraling." Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 januari

