Regio maandag, 16 januari 2017

Wonen met minder spullen voelt gewoon goed Hurdegaryp - Met zo´n 32 vierkante meter woont de 46-jarige Mirjam Aukema nu al redelijk klein. Ze is erg enthousiast over de Tiny Housebeweging, die ontstond in Amerika en draait om het idee dat je niet meer ruimte en spullen om je heen moet hebben dan je nodig hebt. Graag wil ze daarom de stap maken naar een nog kleiner en duurzamer huis. ,,Ik kwam hiervoor uit een vrij grote woning, waar ik mij eigenlijk wat verloren in voelde. Toen ik kleiner ging wonen, heb ik al veel spullen weg moeten doen en dat voelde heel goed. Hoe minder bezittingen, hoe minder zorg. Ik zou daar graag mee door willen gaan en ook duurzamer willen leven. Maar waar ik nu woon, kan ik bijvoorbeeld geen zonnepanelen nemen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 januari

