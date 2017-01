Regio maandag, 16 januari 2017

Storm leidt tot in Fryslân tot weinig kommer Leeuwarden - Organisaties als Wetterskip Fryslân zetten zich afgelopen weekend schrap voor de voorspelde storm, maar de schade viel achteraf mee. Wel kwam de Drachtsterweg in Leeuwarden onder water te staan door lekkage. De Drachtsterweg was zaterdag enige tijd afgesloten door de wateroverlast. Er zat een lek in het bovenste deel van de damwandkuip bij het Van Harinxmakanaal, waardoor water op de weg kwam. Het verkeer werd omgeleid. Aannemer Heijmans bracht zaterdag een tijdelijke oplossing aan, en gisterochtend rond vijf uur was de weg begaanbaar. Dat bleek echter van korte duur, want tegen 12 uur kwam er weer water op de weg. Door het lekken van water was zand meegestroomd uit de bouwkuip. De pomp die Heijmans aanbracht om het water van de weg te halen raakte daardoor verstopt. Enige tijd later wist de aannemer dat probleem te verhelpen. Vandaag tracht Heijmans een definitieve oplossing te vinden. Leeuwarden Vrijbaan benadrukte gisteren dat de lekkage niet door verzakking of een technisch probleem aan het aquaduct kwam. De bouw van het aquaduct kent al jaren problemen. Zaterdag gold in Fryslân code geel, vanwege de hoge waterstand en harde wind. Wetterskip Fryslân zette dijkbewaking in tussen Holwerd en Lauwersoog, en in onder meer Harlingen en op meerdere eilanden werden kades leeggemaakt wegens overstromingsgevaar. Uiteindelijk waren er geen grote problemen: er was geen sprake van schade aan de kering, en de waterstand in Harlingen viel mee. Ook voor gisteren en vandaag gaf het KNMI code geel, ditmaal wegens voorspelde gladheid. Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekeinde in Nederland zo’n acht miljoen kilo zout gestrooid op de wegen. Landelijk waren er gisteren veel ongevallen door de gladheid, meldde de Verkeersinformatiedienst.

