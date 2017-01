Regio maandag, 16 januari 2017

Paarden gaven Tjibbe Bosma weer kracht Leeuwarden - Een bijzonder emotioneel moment op de hengstenkeuring in Leeuwarden zaterdag was de huldiging van de hengst Abe 346. De hengst heeft met zijn 25 jaar de leeftijd der zeer sterken bereikt. Nog specialer was dat de eigenaar van Abe 346, Tjibbe Bosma uit Kollumerzwaag, weer in de piste liep. Nog niet zo lang geleden zat hij in een invalidenwagentje en zag het er allemaal somber uit. In 2015 volgde Bosma thuis voor de televisie de hengstenkeuring, vorig jaar zat hij op de tribune. Maar dit jaar ging het witte voorbrengerstenue weer aan en stond de hengstenhouder samen met zijn familie naast zijn paard in de ring. ,,Ik hie nea tocht dat ik hjir wer stean soe", zo gaf Bosma (61) na afloop aan. Hij heeft een ernstige en zeer zeldzame auto-immuunziekte. ,,Ik ha yn it karke sitten." De paardenman vond niet alleen veel steun bij zijn familie, ook de paarden gaven hem de mentale kracht om door te gaan. ,,Hynders kinne je der trochhinne skuorre. Dan giet it om emoasjes. In hynder kin je de kracht jaan om der wer tsjin oan te gean", aldus Bosma. ,,Hynders binne myn lust en myn libben." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 januari

