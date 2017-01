Sport zaterdag, 14 januari 2017

Cambuur na verlies verder achterop SC Cambuur is het seizoen gisteravond hervat met een zeperd tegen koploper VVV-Venlo. In een duel dat de Leeuwarders de aansluiting had moeten brengen, raakte het nota bene verder achterop (0-2). Piet Jan Nauta ´Winnen´, zo luidde het devies. Trainer Sipke Hulshoff sprak duidelijke taal voorafgaand aan het duel met de koploper uit Venlo. De Limburgers reisden met een voorsprong van elf punten naar Leeuwarden af. ,,We willen de competitie weer spannend maken, dat kan alleen met een overwinning." Het liep anders. Alle goede intenties ten spijt, Cambuur had in de eerste helft geen antwoord op het spel van de Venlonaren en de harde tegenwind. Elke hoge bal voor het doel van Harm Zeinstra zorgde voor problemen bij Cambuur, dat opbouwend in een te laag tempo speelde en bovendien erg slordig was. Al na 39 seconden hadden de bezoekers op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Clint Leemans een open schietkans van dichtbij langs de verkeerde kant van de paal schoot. Ondanks de vijf man in de achterste linie bij Cambuur, stond hij vogelvrij. Cambuur zat al krap in de bezetting qua verdedigers. Maandag werd bekend dat centrale verdediger Chiró N´Toko per direct de overstap maakte naar NAC Breda en later deze week werd bekend dat, in navolging van Ninos Gouriye, ook Gino Bosz op zoek mag naar een andere club. De overgebleven wisselspelers (7, inclusief twee doelmannen) hadden ruimte zat op de reservebank. Opvallend was dat er geen verdediger ingebracht kon worden. Marvin Peersman zat een schorsing uit en Jordy van Deelen zat samen met Matthew Steenvoorden geblesseerd op de tribune. Robert Schilder keerde terug van zijn blessure die hij opliep in het bekerduel met Ajax (2-1 winst) en nam centraal achterin de honneurs waar in de vijfmans verdediging. De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties