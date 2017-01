Sport zaterdag, 14 januari 2017

Heerenveen zonder Schaars, mogelijk met St. Juste

Heerenveen - Stijn Schaars is vanavond niet op het veld in het Abe Lenstrastadion te bewonderen. De aanvoerder van sc Heerenveen heeft nog te veel last van de enkelblessure waar hij sinds begin november mee worstelt en moet daardoor de openingswedstrijd van de tweede seizoenshelft tegen ADO Den Haag aan zich voorbij laten gaan. Jeremiah St. Juste keert daarentegen mogelijk terug in het hart van de defensie, zo bevestigde trainer Jurgen Streppel gisteren. ,,Morgen (vandaag, red.) hakken we de knoop door, maar als Jeremiah geen klachten meer krijgt, dan speelt hij gewoon. Tijdens de vakantie heeft hij voor zichzelf doorgetraind. Dus als er iemand fit is, dan is hij het wel."

Lars Goerres

En dus lijkt de rentree van de talentvolle centrumverdediger, die op 3 december tegen Go Ahead Eagles uitviel met een enkelblessure, aanstaande. Zover is het voor Henk Veerman nog niet. De Volendamse spits kampt met een bovenbeenkwetsuur. De dinsdag gepresenteerde Noorse aanwinst Martin Odegaard zit wl bij de wedstrijdselectie, maar de kans dat hij in de basis begint, lijkt niet groot. ,,Hij is tenslotte net hier", zei Streppel. ,,Maar mijn eerste indruk van hem is goed. En goede voetballers passen zich snel aan. Dat hebben we met Yuki Kobayashi ook gezien."

Het treffen met ADO Den Haag - de nummer veertien van de eredivisie - betekent voor Streppel een weerzien met 'oude bekende Zeljko Petrovic, de trainer van de Hagenaren. ,,We hebben in onze tijd bij RKC Waalwijk samen gevoetbald en later tegelijkertijd de trainerscursus gedaan. Dus ik vind het leuk dat we het weer eens tegen elkaar opnemen. Zeljko heeft het lastig, maar blijft positief. Dat vind ik heel knap. ADO Den Haag is tenslotte een moeilijke club om bij te werken."

