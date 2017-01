Regio zaterdag, 14 januari 2017

Topdrukte in ziekenhuizen door griep Leeuwarden - Door het griepvirus dat momenteel heerst, is er geen sprake van een nijpende situatie in ziekenhuizen maar is het er wel drukker dan normaal, aldus minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Ook in een aantal Friese ziekenhuizen liggen afdelingen ,,vrij vol." Het Westgriesgasthuis in Hoorn is een van de ziekenhuizen die wel kampt met problemen. Per dag wordt bekeken of geplande operaties kunnen doorgaan, nu de verpleegafdelingen zo vol liggen. Ook zijn er grieppatiŽnten naar andere ziekenhuizen overgebracht. Tot en met donderdag kreeg het Antoniusziekenhuis in Sneek ,,een handvol" patiŽnten over uit het Noord-Hollandse ziekenhuis, laat woordvoerder Janet Jouwsma weten. Met name ouderen die al iets anders onder de leden hebben, belandden relatief vaak in het ziekenhuis door griep. In het MCL hebben ze vanwege de influenzadrukte wel wat maatregelen moeten nemen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 14 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties