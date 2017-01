Regio woensdag, 11 januari 2017

IJsbaan kan binnenkort misschien open Leeuwarden - De ene weerman spreekt van een droomscenario voor de schaatsliefhebber, de ander vindt dat er in het oosten van Europa nog onvoldoende koude lucht voorhanden is om bij ons voor winterweer te zorgen. Het ziet er volgens de meeste weermensen naar uit dat er in de loop van volgende week geschaatst kan worden op ondergelopen weilanden en ijsbanen. De afgelopen dagen gaven de weerkaarten nog enige reden tot twijfel, maar het lijkt er nu dan toch op dat ons land na het weekeinde te maken krijgt met de aanvoer van koude continentale lucht. Hoe koud het wordt is nog niet duidelijk. De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omlaag. Onder invloed van een depressie boven Scandinavië ontwikkelen zich boven de Noordzee storingen, die richting ons land trekken. Dat betekent dat het vandaag erg hard gaat waaien, met in het Waddengebied een harde tot stormachtige wind en zware windstoten. Daarnaast ook winterse neerslag, een mix van regen, hagel en natte sneeuw. Of het in onze provincie ook tot een sneeuwdek komt, hangt af van de koers van de storingen. Weerbureaus geven aan dat het zuiden van ons land de meeste kans op droge sneeuw maakt. Na het weekeinde verdwijnt de neerslagactiviteit en nemen hogedrukgebieden de regie over. De wind zoekt de koude oosthoek op en daarmee wordt continentale polaire lucht aangevoerd. Het KNMI voorspelt lichte tot matige vorst (-5 tot -10) in de nacht en ook overdag temperaturen onder nul. Op plaatsen met een sneeuwdek kan het zelfs streng gaan vriezen. Weerman Jan Visser uit Marken spreekt van een droomscenario voor de schaatsliefhebber. Sommige landelijke weerbureaus hebben het ijsgroeimodel al uit de kast gehaald. Weerplaza berekent voor het midden en zuiden van ons land een ijslaag van acht centimeter aan het einde van volgende week. Het weerbureau Weeronline is iets voorzichtiger in zijn voorspellingen en durft nog geen uitspraken te doen over schaatsen op open water. FD-weerman Piet Paulusma geeft aan dat bij ons de temperatuur wel gaat dalen, maar dat er in het oosten van Europa onvoldoende koude lucht voorhanden is om de winter serieus dichterbij te brengen. De laatste jaren zijn we niet verwend met veel sneeuw en ijs. Voor lage temperaturen moeten we terug naar de winter van 2011/2012, toen het in februari enkele nachten tot zeer strenge vorst kwam. Op 4 februari daalde het kwik in Leeuwarden zelfs naar -16,8 graden. Er werd druk gespeculeerd over een Elfstedentocht, maar vooral in de Zuidwesthoek was de draagkracht van het ijs onvoldoende om de 'tocht der tochten´ te laten doorgaan. De afgelopen winters lieten weinig winterweer zien. De winters van 2013/2014 en 2014/2015 telden geen enkele ijsdag, waarbij de temperatuur de gehele dag onder nul bleef. De winter van 2015/2016 leverde wel drie ijsdagen en 25 vorstdagen op, maar bracht te weinig vorst om te kunnen schaatsen. Tot nu toe telde deze winter elf vorstdagen en één ijsdag. Wellicht komt daar volgende week een serie koude dagen bij.

