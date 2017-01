Regio woensdag, 11 januari 2017

Eindelijk heeft Duinen Zathe een achtbaan

Appelscha - Al jaren was Herman Jasper van Duinen Zathe op zoek naar een achtbaan. En nu heeft hij er een: eindelijk. Gisteren is de attractie opgebouwd in het pretpark aan de Noorder Es in Appelscha.

De London City Coaster stond oorspronkelijk in een park in Londen, voordat kermisfamilie Buwalda de attractie kocht en meenam naar kermissen. ,,Zij doen alleen de echt grote kermissen, zoals Tilburg en zo." Toen de achtbaan te koop kwam, sloeg Jasper z´n slag.

De achtbaan gaat niet over de kop - ,,we blijven een familiepark. Het moet voor iedereen geschikt zijn" -, maar is wel ontzettend spannend, aldus Jasper, die de achtbaan uiteraard op één van de kermissen heeft uitgeprobeerd.

Een ritje in de London City Coaster is in elk geval spannender dan de beroemde 'rups´ die al tientallen jaren dienst doet in Appelscha. ,,Ze staan nu naast elkaar en de rups valt echt in het niet bij de achtbaan." Een ritje in de nieuwe aanwinst duurt een kleine twee minuten.

Voor de achtbaan moest de attractie met oldtimers wijken. ,,Misschien dat we die weer ergens anders neerzetten."

Hoeveel er voor de London City Coaster betaald is, wil Jasper niet zeggen, maar het is een behoorlijke investering. ,,Hiermee moeten we weer jaren vooruit - tenzij ik natuurlijk weer een keer een mooie aanbieding krijg voor een attractie."

Want als pretpark moet je uiteraard blijven vernieuwen. Vorig jaar sloeg Duinen Zathe een goede slag met de introductie van het all-in-concept: een keer entree betalen en daarna zonder bijkomende kosten overal in en zoveel eten als je maar op kunt.

Voor komend seizoen pakt Duinen Zathe uit met de achtbaan én het verkeerspark, dat vanuit Assen naar Appelscha is verhuist. Het verkeerspark (dat in 1957 werd geopend) werd in 2014 gesloten door Jasper. Hij verkocht onderdelen van het verkeerspark aan detacheringsbedrijf Bikkel groep uit Hoogeveen, dat ook het familiebedrijf Duinen Zathe van hem overnam. De bedoeling was om beide parken te integreren.

De wegenstructuur en de verkeerstoren zijn al opgebouwd. Binnenkort komt een deel van de opgeknapte trap-autootjes aan in Appelscha.

Vanaf 14 april (Goede Vrijdag) kunnen bezoekers de nieuwe attracties van Duinen Zathe in Appelscha uitproberen.

