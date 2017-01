Sport dinsdag, 10 januari 2017

De erevoorzitter en zijn club. Wat is de waarheid? Op het toilet in huize Jorna heeft enige tijd een krantenstukje van journalist Peter de Waard gehangen. In 'de kwestie´ geeft de columnist van de Volkskrant antwoord op de vraag: kan de papieren krant herrijzen? En, beste mede-krantenlezers, jawel: er is hoop. Maar op één voorwaarde, zo meent de auteur. Onzin uit de krant houden! Edward Jorna Nu was dat altijd al de strategie van deze krant, maar het kan geen kwaad er alle dagen even bij stil te staan. Het was daarom dat ik rond de kerstdagen met enige reserve het nieuwe boek van Albert van Keimpema ter hand nam. In Het wespennest. Het spel om de macht bij sc Heerenveen reconstrueert de oud-huisjournalist van sc Heerenveen de laatste tien roerige jaren van de club. Het nieuws dat in het boek de vloer aangeveegd werd met oud-voorzitter Riemer van der Velde lag toen al lang en breed op straat. Hoewel ik niet diep in de zieleroerselen van beide heren kan kijken, meen ik uit eigen ervaring te weten dat beide hoofdpersonen elkaar in de tijd van het voorzitterschap van Van der Velde (1983-2006) respecteerden en zelfs complementair aan elkaar waren. Tegenover de ietwat overheersende voorzitter stond de ondeugende journalist, die altijd 'nee´ zei als zijn tegenspeler 'ja´ wilde horen. Eigenlijk best grappig, die twee. De rest van deze recensie leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties