Sport dinsdag, 10 januari 2017

Noors toptalent Odegaard naar sc Heerenveen Leeuwarden - De kans is groot dat algemeen directeur Luus Eisenga van sc Heerenveen vanavond tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de club het Noorse toptalent Martin Odegaard aan het grote publiek zal presenteren. Al wekenlang zong de naam van de achttienjarige middenvelder, die twee jaar geleden een zesjarig contract tekende bij Real Madrid, rond in relatie tot de Friese eredivisionist. Vandaag lijkt het er dan toch van te gaan komen. Odegaard zal voor anderhalf jaar worden gehuurd door Heerenveen. Daarmee herleven de oude tijden in het Abe-Lenstrastadion, waarin de club tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een nieuwe speler presenteerde. Hoewel die traditie de laatste jaren werd doorbroken, mag Eisenga - precies acht maanden in dienst bij de club - een nieuw hoofdstuk aan die historie gaan toevoegen. Gisteren werd duidelijk dat de deal tussen Heerenveen en Real Madrid rond is en maakte Odegaard zelf aan het einde van de middag wereldkundig dat hij per vliegtuig zou afreizen naar Nederland. Odegaard, die de afgelopen week mocht aanschuiven bij het eerste elftal van de Koninklijke voor het bekerduel tegen Sevilla, speelt bij Real Castilla, het tweede elftal van de Madrileense topclub. Op het trainingsveld staat hij al wel dikwijls met de grote vedettes binnen de lijnen. Hij debuteerde op zaterdag 23 mei in de hoofdmacht als invaller voor Cristiano Ronaldo, maar daar bleef het tot dusverre bij. De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

