Regio maandag, 9 januari 2017

In de sportschool gonst het van de goede voornemens Joure - ,,Het was hier afgelopen week alweer een stuk drukker", zegt Redmer Postma terwijl hij op de loopband in sportschool Gymnasion in Joure aan zijn conditie werkt. ,,Dat was vorig jaar ook zo. Vooral in het begin van de week is het druk. Ik ben zelfs wel eens op een andere dag gaan sporten omdat het in de sportschool te druk was. Maar vaak wordt het in februari wel weer rustig." In het weekeinde blijkt het rustiger te zijn en wordt Gymnasion vooral bezocht door sporters die geen goede voornemens nodig hebben om naar de sportschool te gaan. Postma bezoekt de sportschool wel vaker in de winter. ,,Dan stopt het voetballen en ik wil toch graag fit blijven. Ik heb een zittend beroep en als ik niet sport krijg ik te weinig beweging." Ook Stefan van Brummen gaat naar de sportschool omdat hij een zittend beroep heeft. ,,Ik ben drie jaar geleden wel begonnen vanuit een goed voornemen. Ik merkte dat ik ouder werd en niet meer dezelfde conditie had als voorheen. Ik vond het toen zo leuk dat ik het ben blijven doen. Je kunt jezelf even lekker laten gaan en je hoofd leeg maken." Van Brummen is inmiddels tien kilogram afgevallen en voelt zich naar eigen zeggen zelfs fitter dan tien jaar geleden. ,,Naast het fitnessen doe ik aan volleybal. Ik merk dat ik nu zelfs beter presteer dan tien jaar terug." Lees de hele reportage in de papieren krant van 9 januari 2017

