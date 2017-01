Regio maandag, 9 januari 2017

Als je door het ijs zakt moet je belletjes volgen

Workum - Plons! Janna Galema springt met haar jas aan het zwembad in. Over een gedeelte van het zwembad is een zeil gespannen. In het midden zit een gat dat een wak moet voorstellen. Janna moet onder het zeil door zwemmen en via het wak weer boven komen. Ze is nog maar vijf en heeft nog nooit van haar leven op natuurijs gestaan.

Thomas van der Goot (10) heeft al eens met zijn voet in een wak gezeten. ,,Ik zakte zomaar door het ijs. Ik had niet in de gaten dat het ijs nog niet zo sterk was."

Naast de oefeningen in het water krijgen de kinderen deze zaterdag in zwembad De Rolpeal in Workum een theorieles mee over natuurijs. ,,IJs groeit minder hard wanneer het hard waait, wanneer de sloot vol met planten zit of wanneer er sneeuw op ligt", legt Martijn Doef van De Rolpeal uit.

Doef is sinds augustus bedrijfsleider van het sportcentrum. Daarvoor werkte hij in Dronten, waar hij voor het eerst kinderen liet oefenen met wakzwemmen. ,,We kregen daar toen positieve reacties op en daarom wilde ik het hier ook eens proberen."

De kinderen kregen bij het behalen van hun zwemdiploma een uitnodiging voor het wakzwemmen. Er zijn 21 kinderen uit Workum op afgekomen.

