Economie maandag, 9 januari 2017

Transporteur Heerenveen lijft Drachtster collega in Heerenveen/Drachten - Transportbedrijf Portena Logistiek in Heerenveen heeft Bulstra Transport in Drachten overgenomen. Portena, met name actief als de grootste fietsendistributeur van Europa, wil zijn activiteiten uitbreiden naar de specialistische bezorgdienst in het segment tussen pakketbezorging en grote zendingen. Dat is precies de markt waar Bulstra opereert. Algemeen directeur René Visser van Portena: ,,Het marktbeeld is dat zendingsvolumes kleiner worden en in aantal toenemen." Portena is ongeveer vier keer zo groot als Bulstra. De jaaromzet is 25 miljoen (Bulstra: zes miljoen). Portena telt ruim tweehonderd medewerkers (Bulstra dik veertig) en honderd trekkende eenheden (Bulstra 32). Volgens Sibout Bulstra was het noodzakelijk om met zijn bedrijf aansluiting te vinden bij een grotere partij. Alleen zo is het voortbestaan van het bedrijf en de werkgelegenheid gegarandeerd. Het magazijn van Bulstra in Drachten blijft open.

