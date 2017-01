Regio donderdag, 5 januari 2017

Noorden doet gooi naar Tesla-fabriek Leeuwarden - De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gaan gezamenlijk autofabrikant Tesla proberen te overtuigen om een autofabriek in Noord-Nederland te bouwen. Dat bevestigt de provincie Fryslân desgevraagd. Elon Musk, baas van Tesla, zei eind vorig jaar dat hij een grote fabriek wil openen in Europa, goed voor ongeveer duizend banen. Sindsdien hebben meerdere landen en regio’s gezegd dat ze interesse hebben in de vestiging, waaronder Nederland. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) leidt dezer dagen een economische missie naar de westkust van de Verenigde Staten en zal daar onder andere Tesla bezoeken. Daar zal hij Nederland als vestigingsland promoten, zegt Marieke Ferwerda, woordvoerder van gedeputeerde Sander de Rouwe. Ov er hoe de provincies de fabriek naar het Noorden willen halen, kan de provincie Fryslân nog weinig concreet zijn. Potentiële locaties kunnen ook nog niet genoemd worden. Ferwerda: ,,Dat is ook nog niet aan de orde, want zover is het nog niet. Wij zijn bezig een aanbieding te ontwikkelen. Het is allereerst aan minister Kamp om Nederland voor het voetlicht te brengen." Ook als de fabriek in Groningen of Drenthe zou komen is Fryslân daar bij gebaat, aldus de provincie. Niet alleen wat betreft directe werkgelegenheid, ook voor Friese toeleveranciers zou dat kansen opleveren. Locaties Tegen RTV Noord zei gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen dat de vestigingsplaats wat hem betreft van ondergeschikt belang is. ,,Zolang het maar in het Noorden is", meldde hij. In Drenthe zouden de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hun interesse al uitgesproken hebben, aldus RTV Noord. Ook de Eemshaven in Groningen zou in beeld zijn.

