Piet Kleine krijgt na twintig jaar alsnog zijn stempel in Hindeloopen Hindeloopen - ,,Nog één keer stempelen Piet", zei rayonhoofd Wilt Kelderhuis gisteren bij de stempelpost in Hindeloopen. ,,En schaats Hindeloopen de volgende keer nou niet weer als een gek voorbij." Het Eerste Friese Schaatsmuseum had voor de gelegenheid een kopie gemaakt van Kleines kaart uit 1997, ter gelegenheid van de reünie voor de wedstrijdschaatsers van twintig jaar geleden die op touw was gezet. Op de kaart ontbreken nog meer stempels dan alleen dat van Hindeloopen. ,,Die stonden op het shirt", verklaart Kleine. De schaatser wordt naar eigen zeggen nog vaak aan de gemiste stempel bij Hindeloopen herinnerd. ,,Het gaat vaker over die stempel dan mijn olympisch kampioenschap van 1976." Kort na de tocht werd het bruggetje bij de stempelpost naar Kleine vernoemd. ,,Het is wel leuk dat er zo nog aandacht aan wordt geschonken, maar het had van mij niet per se gehoeven." Voor Kleine (nu 65) komt er geen volgende tocht. ,,Als ik schaats, krijg ik pijn in mijn gewrichten, dus ik ben er maar mee op gehouden. Het is ook wel goed zo." Ook de winnaar van 1997, Henk Angenent, is gestopt met schaatsen. ,,Na mijn laatste wedstrijd in 2009 kom ik niet zo vaak meer op het ijs en richt ik me meer op de paardensport. Maar ik zou het wel leuk vinden om de Elfstedentocht nog een keer te schaatsen als ik de kans krijg." Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 januari 2017

