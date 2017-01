Economie donderdag, 5 januari 2017

Nieuwbouw voor Autoschade Minno van der Werff Surhuisterveen - In de loop van dit jaar verhuist autoschadebedrijf Minno van der Werff in Surhuisterveen van de Koartw‚ld naar bedrijventerrein Lauwerskwartier. Daar wordt op dit moment nieuwbouw gepleegd. Dat wordt uitgevoerd door RM Bouwgroep uit Drachten. Het bedrijf groeit straks van driehonderd naar een kleine achthonderd vierkante meter oppervlak. ,,Onze huidige locatie werd te klein en voor de toekomst is dit daarom nu de juiste stap", zegt Van der Werff. ,,We hebben niet te klagen over werk. Eigenlijk hebben we een heel breed klantenbestand: garages, particulier en bedrijven." Onder andere de ambulances van Kijlstra in Drachten worden bij schade onder handen genomen. In het nieuwe pand kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden hersteld. In de garage achter tankstation Avia is dat nu minder goed mogelijk. Op dit moment zijn er vier personeelsleden in dienst en dat zal zo blijven. Volgens Van der Werff is het in de autoschadebranche een kwestie van groot worden of klein blijven. ,,Ertussenin zit eigenlijk niets." Dat heeft vooral te maken investeringen die verzekeraars vragen als contractant voor autoschadeherstel. Surhuisterveen telt in totaal al drie autoschadebedrijven, in onder meer Drachten zitten een paar grotere partijen. ,,Als kleiner bedrijf richt je je op behoud van opdrachten en ben je flexibel. Het lukt ons goed om in dit gebied onze contacten te onderhouden." Care Autoschade De autoschadebranche volgt op dit moment de berichtgeving rond Care Autoschade nauwgezet. Het moederbedrijf van deze werkmaatschappij, Erac Beheer, is in surseance van betaling beland. Eigenaar is Rabobank. Onduidelijk is nog wat het uitstel van betaling betekent voor de ruim vijftig vestigingen in het land. Ook in Leeuwarden zit een Care Autoschade. Autobedrijf Stern toonde eind vorig jaar nog interesse in het landelijke autoschadebedrijf.

