dinsdag, 3 januari 2017

Discussie over deksel bij carbidschieten

Leeuwarden - Na de discussie over het afsteken van vuurwerk zal er ook een discussie komen over het carbidschieten. Dat verwacht burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland. Afgelopen zaterdag raakten twee mensen zwaargewond bij het carbidschieten. Een twaalfjarige jongen liep ernstig hoofdletsel op in Broeksterw‚ld, in MŻnein raakte een man gewond aan zijn been. ,,Ik houd mijn hart vast tijdens de jaarwisseling", zegt Bilker. ,,En we gaan goed kijken of er veiliger methoden zijn om carbid af te schieten."

Sicco Heldoorn is burgemeester van Dantumadiel, de gemeente waar de twaalfjarige jongen ernstig gewond raakte. ,,Ik ben erg emotioneel over het ongeluk." Tjeerd van Bekkum, burgemeester van Smallingerland, stelt dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan gedacht moet worden bij het carbidschieten. ,,Is de bus heel? Is de bodem goed en zijn de melkbussen verankerd? En gebruik ballen in plaats van deksels!" Van Bekkum heeft in zijn vorige standplaats als burgemeester veel ervaring opgedaan met carbidschieten. ,,Als het goed georganiseerd is, kan het een fantastisch evenement zijn."

Geen onderzoek

Zowel in Broeksterw‚ld als in MŻnein was een vergunning aangevraagd, waren de locaties van tevoren gecontroleerd en in orde bevonden. Er wordt dan ook geen onderzoek ingesteld naar de ongevallen en er is geen aangifte gedaan. ,,Maar het blijft moeilijk, want het is een vorm van gedogen", aldus Bilker.

Volgens Heldoorn loopt juist Dantumadiel voorop als het gaat om regels omtrent carbidschieten en maatregelen die genomen moeten worden.

