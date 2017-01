Regio dinsdag, 3 januari 2017

Noordoosten Fryslân gebaat bij bredere fusie Kollum - De gemeentelijke fusies in Noordoost-Fryslân zijn nog te kleinschalig. Dat stelde burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Kollumerland fuseert met Dongeradeel en Ferwerderadiel, maar die gemeentelijke schaal is volgens hem eigenlijk nog te klein om zaken goed te kunnen regelen. ,,Kollum en Buitenpost zijn twee grote plaatsen van dezelfde omvang, die vlak bij elkaar liggen en die elkaar schitterend aanvullen als het om voorzieningen gaat. Toch vallen ze straks weer in twee gemeenten", aldus de burgemeester. ,,Ikzelf heb dat altijd betreurd. Daarmee mis je een geweldige kans voor het oostelijk deel van Noordoost-Fryslân. Het gaat wel om de belangen van de inwoners alhier." Bilker hoopt dat de provincie Fryslân een regierol op zich neemt om alsnog tot meer samenwerking in de regio te komen. ,,Ik hoop en verwacht van de nieuwe commissaris van de Koning, Arno Brok, dat hij op een goede dag de gemeentebesturen van Noordoost-Fryslân uitnodigt om onze agenda´s voor de toekomst op elkaar af te stemmen." Lees verder in het Friesch Dagblad van 3 januari 2017

