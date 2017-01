Regio dinsdag, 3 januari 2017

Luxe haven en nieuwe entree moeten meer toeristen naar Drachten lokken Drachten - Meer vaarwater, een verbeterde entree bij Buitenstvallaat en de aanleg van een luxe haven bij het Slingepark. Smallingerland hoopt dat een investering van ruim vijf miljoen euro de aanzet vormt tot een metamorfose van de waterentree van Drachten. De gemeente werkt al langere tijd aan plannen om, na het uitgraven van de Drachtster Feart, het aantrekkelijker te maken voor watertoeristen om naar Drachten te varen. Eerder dit jaar werd het ambitiedocument Waterfront Drachten vastgesteld, met vele tientallen wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Voorbeelden zijn de omvorming van het (nog onbebouwde) uiteinde van de Tussendiepen tot recreatieterrein, het ruimte maken op het water voor moderne (actieve) vormen van watersport en de ingebruikname van een watertaxi. Voor de realisatie van het grootste deel van die plannen is de gemeente afhankelijk van ondernemers of andere partijen. Wel heeft de gemeente 5,3 miljoen euro klaarliggen voor maatregelen om die investeringen aantrekkelijker te maken. In een uitvoeringsprogramma, dat 24 januari door de raad wordt besproken, komt de gemeente met voorstellen voor de besteding van dat geld. Een van de belangrijkste voorstellen is het zogenoemde Waterfront Buitenstvallaat, waarbij het gebied rond Buitenstvallaat (noordwestkant van Drachten) wordt opgeknapt. Het is de bedoeling dat het Gaastereiland opnieuw wordt ingericht en dat de vaste brug in De Werf wordt opgehoogd of vervangen door een ophaalbrug, zodat daar grotere boten kunnen passeren. Lees verder in het Friesch Dagblad van 3 januari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties