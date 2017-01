Regio dinsdag, 3 januari 2017

In stenen huisjes kunnen oma´s beter hun kleinkinderen opvoeden

Tijnje - Met de stichting Grannies2Grannies Friesland zamelen acht Friese oma´s geld in om oma´s in Uganda een beter bestaan te geven. Die moeten noodgedwongen hun verweesde kleinkinderen opvoeden.

,,De reden dat wij hiermee begonnen zijn, is dat we ons verbonden voelen als oma´s", zegt Ria Bakker uit Tijnje, oprichter en secretaris van Grannies2Grannies Friesland. ,,Wij passen geregeld en met veel plezier op onze kleinkinderen, maar we zijn ook blij als ze weer weggaan. De oma’s in Uganda die wij helpen hebben geen keus. Die hebben hun kleinkinderen permanent in huis."

De oorzaak is aids. In geen land ter wereld hebben zo veel kinderen hun beide ouders aan aids verloren. Volgens schattingen zijn er zo´n twee miljoen aidswezen, 20 procent van alle Ugandese kinderen. Deze kinderen komen veelal bij hun grootouders terecht. Die wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden in lemen optrekjes.

Dit trof Bakker in het hart. Ze heeft een connectie met Uganda via haar zoon, die er als journalist heeft gewerkt en getrouwd is met een Ugandese. Vijf jaar geleden richtte ze met zeven buurvrouwen en vriendinnen de stichting op. ,,Wij hebben het in het Westen heel goed: we hebben AOW en pensioen. De oma´s daar moeten op de een of andere manier een inkomen bijeen zien te krijgen voor kleding, voedsel en schoolgeld voor de kinderen."

De kleinschalige stichting PEFO heeft lokale projecten om de leefomstandigheden te verbeteren van oma´s die hun kleinkinderen opvoeden. Grannies2Grannies werkt samen met PEFO in en rond de stad Jinja aan het Victoriameer. PEFO helpt oma´s op weg met een groentetuin, een geit of een varkentje, zodat ze in hun voedselbehoefte kunnen voorzien en op de markt iets kunnen verkopen om geld te verdienen.

