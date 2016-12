Regio zaterdag, 31 december 2016

Eigen veerdienst kost 80 miljoen Ameland - De oprichting van een eigen veerdienst voor Ameland kost ruim 80 miljoen euro. Dit concludeerde de werkgroep van de gemeente in haar vooronderzoek naar aanleiding van gesprekken met veerdienst Teso van Texel. Het grootste deel van de kosten wordt gevormd door de aanschaf van twee nieuwe veerboten. Op het eiland leeft onvrede over de veerdienst sinds de concessieverlening van 2014 aan veerdienst Wagenborg. Er zijn onder andere ergernissen over de vertragingen van de veerdienst. Sinds 2014 heeft de gemeente geen inspraak meer in het toezicht op de naleving van de concessievoorwaarden. Dit leidde tot ergernis in de gemeente die de veerdienst een monopolistische houding verwijt. Op aandringen van raadslid Rudolph Teuben van Ameland´82 nam de raad in september 2015 het besluit om een onderzoek in te stellen naar de oprichting van een eigen veerdienst. De werkgroep heeft hierbij de Teso op Texel als voorbeeld. Deze onderneming is in handen van Texelse aandeelhouders en bestaat al sinds 1907. Nieuwe concessies voor de waddenveren worden pas in 2028 verleend. Ameland zou al eerder een eigen veerdienst kunnen oprichten naar het voorbeeld van de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) die tussen 2008 en 2014 tussen Harlingen en Terschelling voer. In dit geval zou de Eigen Veerdienst Ameland naast Wagenborg bestaan. Volgens de werkgroep is deze situatie moeilijk te realiseren omdat het voorbeeld van de EVT politiek gevoelig ligt. De werkgroep adviseert de gemeente in eerste instantie geen haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren maar om in gesprek te gaan met Wagenborg over de invloed van de gemeente op de veerdienst. Dit zou er volgens de werkgroep toe kunnen leiden dat de Amelanders Wagenborg gaan beschouwen als hun eigen veerdienst. Het onderzoek van de werkgroep wordt op 9 januari in de raadscommissie behandeld.

