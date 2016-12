Regio zaterdag, 31 december 2016

Ook gevel ambachtsschool gaat plat Drachten - De voormalige ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten wordt volledig gesloopt voor de nieuwbouw van het Gomarus College. Ook de oude gevel van de ambachtsschool gaat tegen de vlakte. Dat blijkt uit een brief van het college van B en W van Smallingerland aan de gemeenteraad. Volgens het gemeentebestuur begrijpen omwonenden de keuze. Eerder maakte de gemeente al bekend aan de raad dat het de bedoeling is dat het Gomarus College gaat verhuizen van de verouderde locatie aan de Eikesingel naar de Burgemeester Wuiteweg. Het gebouw van de oude ambachtsschool verkeert in dermate slechte staat dat het financieel eigenlijk onmogelijk is om een deel ervan te laten staan, schrijven B en W. Wel blijven de twee monumentale bomen voor het gebouw staan. Het plan voor de sloop van de karakteristieke ambachtsschool leidde tot enige discussie. Volgens B en W is inmiddels een bewonersbijeenkomst geweest, waarbij onder andere ook geschiedenisvereniging Smelne's Erfskip aanwezig was. Volgens B en W begrepen de aanwezigen van die bijeenkomst dat het te duur is om een deel van het gebouw te laten staan. Eerder zegde wethouder Ron van der Leck (D66) nog toe dat de gemeenteraad zou worden betrokken bij de verdere besluitvorming over de toekomst van het Gomarus College. Daar komt hij nu in de raadsbrief op terug. Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid voor scholen is een taak van het college, aldus de wethouder. De raad wordt dan ook niet betrokken bij de verdere uitwerking. Eigen bijdrage Voor de nieuwbouw is in totaal bijna vier miljoen euro beschikbaar. De gemeente betaalt 3,6 miljoen euro, de school de resterende 360.000 euro. Het nieuwe gebouw komt verder van de weg te staan dan het pand van de ambachtsschool. Van der Leck heeft inmiddels al 400.000 euro overgemaakt naar de school voor het uitwerken van het nieuwbouwplan. Het is de bedoeling dat het Gomarus College in 2018 verhuist naar de nieuwe locatie.

