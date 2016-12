Regio zaterdag, 31 december 2016

Bevolking in Fryslân neemt weer toe

Leeuwarden - Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam dit jaar toe met ruim duizend mensen, tot 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk lijkt de vluchtelingentoestroom van vorig jaar en dit jaar.

Er kwamen dit jaar 1005 Friezen bij. Dat is een toename van 0,16 procent. Van 2011 tot en met vorig jaar kromp het inwonersaantal nog jaarlijks met maximaal enkele honderden.

Alle gemeenten moesten dit jaar aan veel meer statushouders huisvesting bieden dan in de voorgaande jaren. Tot de peildatum van 1 december hebben de Friese gemeenten dit jaar woonruimte geboden aan 1452 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat aantal ligt al hoger dan de bevolkingsstijging dit jaar. De stijging is groot in vergelijking met de afgelopen jaren: in heel 2015 werden in Fryslân 902 statushouders gehuisvest, een jaar eerder 604.

Verder valt op dat de verstedelijking doorzet. Van de 24 gemeenten is Leeuwarden verreweg de grootste stijger, met een toename van 931 mensen (0,9 procent) tot 108.828 inwoners. Volgens gemeente-statisticus Jaap Stuiver val het op dat dit jaar meer mensen dan in andere jaren zijn verhuisd vanuit andere Friese gemeenten naar Leeuwarden. Vooral mensen van 15 tot en met 44 jaar zouden volgens hem naar de stad verhuizen. Ook andere gemeenten met grote kernen, zoals Smallingerland en Súdwest-Fryslân, zagen het aantal inwoners stijgen.

Bij de meeste plattelandsgemeenten is de situatie anders: hier daalde over het algemeen het aantal inwoners. Tytsjerksteradiel, Opsterland en Littenseradiel spannen de kroon met een afname van meer dan honderd inwoners. 'De oarsaak sil de krimp op it plattelân wol węze', schrijft beleidsmedewerker Anneke Hoekstra van Littenseradiel. 'Al in oantal jierren buorkje wy stadich efterút.'

Niet in alle gemeenten op het platteland is de bevolking dit jaar gekrompen. Verschillende gemeenten ontlopen deze ontwikkeling, onder meer Weststellingwerf (+90), Kollumerland (+50), Ferwerderadiel (+44).

De meeste gemeenten hebben geen duidelijke verklaring voor de bevolkingsontwikkeling. Dat geldt ook voor de meeste stijgers. Een uitzondering vormt Weststellingwerf, waar eind vorig jaar in Wolvega een speciale opvanglocatie voor statushouders werd geopend. 'Het voor ons doen grote vestigingsoverschot komt door deze opvanglocatie', schrijft woordvoerder Jelleke Bouma.

Met deze stijging is Weststellingwerf voor het eerst in 34 jaar weer groter dan buurgemeente Ooststellingwerf. Tot 1983 was Weststellingwerf de grootste van de twee gemeenten, maar in dat jaar ging Ooststellingwerf zijn zustergemeente voorbij. Sindsdien bleef Ooststellingwerf jarenlang groter, maar nadat de gemeenten de afgelopen jaren naar elkaar toe groeiden is nu de situatie van voor 1983 dus hersteld.

De lichte groei van inwoners in heel Fryslân is voornamelijk het gevolg van de toegenomen opgave in de huisvesting van statushouders. Daarnaast speelt ook mee dat nu meer mensen in Friese asielzoekerscentra wonen dan vorig jaar. Dit aantal bewoners van azc's is gestegen van achthonderd naar elfhonderd, voornamelijk vanwege de opening van het nieuwe azc in Balk.

Overigens gaat het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân de komende periode stijgen. De peildatum van deze cijfers is 1 december, terwijl op diezelfde datum het asielzoekerscentrum in Sneek werd geopend. In dat azc, waar plaats is voor 350 vluchtelingen, wonen inmiddels enkele tientallen personen.

