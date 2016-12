Economie zaterdag, 31 december 2016

Snel fiat van Brussel over fosfaatreductie Leeuwarden - Staatssecretaris Martijn van Dam verwacht de komende maand met de Europese Commissie overeenstemming te bereiken over het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. Dat heeft hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het akkoord met Brussel is belangrijk omdat daarmee het eerder gepresenteerde pakket aan maatregelen verplicht kan worden gesteld voor alle melkveehouders. In de afgelopen weken is er intensief overleg geweest met de Europese Commissie. Nederlandse melkveehouders hebben in de afgelopen jaren na de afschaffing van de melkquotering in april 2015 hun veestapels zo sterk uitgebreid dat de dieren meer fosfaat in de mest produceren dan ze volgens afspraak met Brussel mogen. Om dit weer ongedaan te maken is er voor 2017 een fosfaatreductiepakket ontwikkeld met een voerspoor (een plan van de veevoersector), reductie van de veestapel (met een bonus- en malusregeling) en een fosfaatreductieplan van de zuivelondernemingen. Samen zorgt dit er voor dat er 160.000 tot 200.000 koeien minder moeten komen in Nederland. Wanneer de reductie niet of onvoldoende wordt gerealiseerd is de kans groot dat Nederland ook nog een uitzonderingspositie verspeelt, de derogatie. Nederlandse boeren mogen hier meer mest uitrijden dan veel andere collega's in Europa omdat gras hier in verband met het klimaat meer en langer mest opneemt. Als de derogatie verdwijnt moet de krimp nog groter zijn: ongeveer 480.000 van de bijna 1,8 miljoen koeien moeten dan worden geslacht of uitgevoerd. Van Dam kiest er voor om een ministeriŽle regeling op basis van de Landbouwwet in te voeren. ,,Daarmee kan het reductieplan van de zuivelondernemingen in een algemeen verplichtend voorschrift worden vervat." Landbouworganisatie LTO is gezien de omstandigheden blij dat het plan met de ministeriŽle regeling verankerd wordt in de wetgeving.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties