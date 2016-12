Sport donderdag, 29 december 2016

Voor even dacht Leenstra alle perspectief kwijt te zijn

Heerenveen - Even dacht Marrit Leenstra gisteravond dat ze bij de NK afstanden in Thialf op haar geliefde 1500 meter naast een ticket voor de mondiale titelstrijd had gegrepen, maar nadat ook haar concurrentes hun races hadden gereden en de spreekwoordelijke stofwolken waren opgetrokken, brak er toch een glimlach op het gezicht van de Wijckelse door. Met 1.57,75 mocht ze naast winnares Ireen Wust (1.57,19) en runner-up Jorien ter Mors (1.57,47) als derde het podium op. ,,En daar sta ik zelf ook wel een beetje van te kijken."

Lars Goerres

Klaar. Over en uit. Dat waren de woorden die even voor zevenen door Leenstra´s gedachten spookten. ,,Nadat ik over de finish was gekomen en 1.57,75 zag staan, dacht ik: 'leuk dat je meegedaan hebt Marrit, maar hier ga je echt niet mee op het podium eindigen.. Zo´n tijd was en is in mijn beleving belachelijk traag.´´

Niets bleek echter minder waar. Want in de resterende twee races die nadat Leenstra het ijs had verlaten nog te rijden waren, zetten alleen Wust en Ter Mors snellere tijden op de grote stadionklokken.

Dus was er toch nog brons voor Leenstra, die tijdens haar rit voelde dat de omstandigheden vanwege de hoge luchtdruk en het zware ijs verre van ideaal waren. ,,Het was superzwaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de omstandigheden wat had onderschat. Ik startte veel te enthousiast. Dat brak me later op. Ik was eigenlijk na anderhalve ronde al moe en heb me met totaal verzuurde benen een weg naar de finish toe gevochten. Dan is een rondje ineens behoorlijk lang."

