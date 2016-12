Sport donderdag, 29 december 2016

Kramer nog altijd stevig op zijn troon

Waar ze elkaar drie weken geleden bij de eerste World Cup in het vernieuwde Thialf nog ontliepen, kruisten Jorrit Bergsma en Sven Kramer gisteren bij de NK afstanden op de vijf kilometer wl de degens. Spannend werd het echter geen moment.

Lars Goerres

Heerenveen - ,,Matig." Zo betitelde Jorrit Bergsma de race waarmee hij zich gistermiddag op de eerste dag van de NK afstanden achter winnaar Sven Kramer van de tweede plaats en een ticket voor de WK afstanden verzekerde. Met 6.18,08 moest de Clafis-rijder uit Aldeboarn bijna vier seconden toegeven op zijn rivaal. En dus was er van de verwachte spannende strijd geen moment sprake. ,,Maar ik maak me geen zorgen", klonk het na afloop nuchter als altijd. ,,Dit was gewoon een mindere dag. Dat kan gebeuren. Ik kon nooit lekker in mijn ritme komen, maar heb me geplaatst. Dat is nu het belangrijkste."

Waar Bergsma baalde, stapte Kramer ontspannen van het ijs. De 6.14,17 was goed voor zijn negende nationale titel op de vijf kilometer. ,,Of dit een goede race was? Dat denk ik wel", glimlachte de achtvoudig Europees en wereldkampioen allround, die de World Cup-wedstrijden in Astana en Heerenveen begin deze maand aan zich voorbij liet gaan om zich in het Italiaanse Collalbo op de nationale titelstrijd voor te kunnen bereiden. ,,Als je naar het verval in rondetijden kijkt, dan was dit een prima rit. De omstandigheden waren helaas minder goed in orde dan mijn vorm. Met zo’n hoge luchtdruk zet je niet zomaar een tijd als 6.10 op de klokken."

Dat gebeurde dan ook niet. Maar Kramer toonde bij zijn internationale debuut in het vernieuwde Thialf eens te meer aan dat zijn concurrenten nog niet aan de stoelpoten van zijn troon zagen. ,,Het verschil met Jorrit was dit seizoen nog niet eerder zo groot als vandaag. Dat zegt wel wat, al wil ik eigenlijk alleen naar mijn eigen prestatie kijken. Na de plaatsingswedstrijden in Groningen van begin dit seizoen laat ik nu opnieuw zien in orde te zijn op het moment dat het moet. Dat is fijn."

