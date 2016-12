Regio donderdag, 29 december 2016

Leeuwarden slibt dicht ondanks de Haak Leeuwarden - De prognose dat de Leeuwarder binnenstad binnen vijf jaar is dichtgeslibd, verrast wethouder Andries Ekhart die de portefeuille bereikbaarheid van de vertrokken wethouder Thea Koster waarneemt. ,,Als je kijkt naar wat we de afgelopen jaren met het project VrijBaan hebben gedaan aan de bereikbaarheid van Leeuwarden, verwacht je dat niet." Volgens het CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur, loopt het verkeer in een aantal binnensteden, waaronder die van Leeuwarden, in 2021 vast. Volgens het onderzoek, dat op verzoek van dagblad Trouw werd verricht, lag de afgelopen jaren het accent op het oplossen van files op hoofdwegen. In de binnensteden was het al druk bij rotondes en kruispunten. Met een aantrekkende economie hoeft er maar iets meer autoverkeer te komen om de spits in een chaos te veranderen. De afgelopen jaren investeerden de provincie Fryslân en Leeuwarden honderden miljoenen in het beter bereikbaar maken van Leeuwarden. De aanleg van de Haak om Leeuwarden speelde daar een cruciale rol in. Moest voorheen alle verkeer uit het zuiden richting Noordwest-Fryslân en vice versa door Leeuwarden heen, dankzij die nieuwe rondweg is dat verleden tijd. Puinhoop De komst van de Haak kan het voor meer forenzen aantrekkelijker hebben gemaakt om weer de auto in plaats van de trein te pakken, geeft Ekhart toe. ,,Maar toen de Haak er nog niet lag, was het helemaal een puinhoop in de stad. Dankzij de Haak is Leeuwarden van het onbereikbare provinciestadje weer een bereikbare en aantrekkelijke stad geworden. Ik hoor alleen maar juichende verhalen over de Haak. We hebben bovendien ook niet alleen ingezet op meer asfalt. Ook projecten als de groene fiets die forenzen kunnen pakken bij parkeerterreinen vlak buiten de stad, moet de autodruk in de stad te verminderen. Bovendien komen er extra treinen vanuit Gronigen en Zwolle en een nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal." Lees het hele artikel in de papieren krant van 29 december 2016

