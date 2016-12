Regio donderdag, 29 december 2016

Aantal Friese verkeersdoden blijft hoog

Leeuwarden - Het aantal mensen dat in Fryslân in 2016 is omgekomen in het verkeer is (tot nog toe) gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. In 2016 zijn in Fryslân tot nu toe dertig mensen overleden in het verkeer, en dat is even veel als in 2015. De jaren daarvoor lag het aantal slachtoffers aanzienlijk lager. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân is geschrokken; zij had juist een daling verwacht.

In 2014 kwamen 23 mensen om in het verkeer, in 2013 zestien. Sipke van der Meulen van Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân denkt dat het merendeel van de ongevallen veroorzaakt wordt door het rijgedrag van de bestuurders. ,,Snelheid speelt altijd een rol, en verder is afleiding een thema. Bestuurders willen alles doen wat een passagier kan doen."

Daarbij gaat het niet alleen om bellen en Whatsappen. ,,Ik hoor geregeld van mensen die scheren, eten of tandenpoetsen achter het stuur."

In de lijst staan opvallend veel eenzijdige ongevallen, zoals in november nog in Jubbega. ,,Een goede verklaring is daar niet voor, want de omstandigheden van die ongevallen zijn vrij divers", geeft Van der Meulen aan. In hoeverre alcohol meespeelde bij de eenzijdige dodelijke ongevallen is onbekend. Het alcoholgehalte wordt bij dergelijke ongevallen niet gecontroleerd. Verder blijkt dat meerdere ongevallen gebeurden bij het oversteken, zoals recent in Anjum, waarbij twee mensen in een brommobiel om het leven kwamen na een aanrijding.

Het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen. Het jaar telt nog enkele dagen, en mensen die in de eerste dertig dagen van 2017 overlijden als gevolg van een ongeval in 2016 worden ook meegerekend.

