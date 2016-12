Regio donderdag, 29 december 2016

Bloeiende planten zijn er ook in de winter

Kollum - Eind december op jacht gaan naar bloeiende wilde planten: het lijkt op pinguďns spotten in de Sahara. Maar volgens Gertie Papenburg uit Buitenpost, districtscoördinator van de stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron), staan er nu verrassend veel plantjes in bloei. ,,In rijkere gebieden zijn een stuk of tweehonderd plantensoorten te vinden. In een aantal gebieden in Fryslân ligt het aantal zelfs boven de driehonderd. In 2015 vertoonde 40 procent van alle soorten winterbloei."

Stichting Floron onderzoekt al meer dan 25 jaar de verspreiding van wilde planten. Morgen wordt voor de tweede keer in Fryslân een wintertelling gehouden. Dit keer in een van die rijke gebieden, een stuk van een vierkante kilometer in Kollum. Een groep vrijwilligers inventariseert tussen 13.00 en 14.00 uur - precies een uur lang - wat er op dat tijdstip bloeit.

Volgens Papenburg is het zoeken naar de bloeiers niet alleen een aardige bezigheid om tussen de feestdagen door even uit te buiken; het is ook heel nuttig. ,,Te weten hoeveel en welke plantjes bloeien geeft veel informatie, onder andere over de invloed van het weer op planten en de gevolgen van de klimaatverandering."

Moeraskartelblad

Vorig jaar werden er mede door de warme winter in Nederland 735 soorten bloeiende planten geteld. Het exacte Friese aantal weet Papenburg niet te achterhalen, maar het lag wel onder het Nederlands gemiddelde. Dat lag vooral aan de keuze van het zoekgebied, vertelt Papenburg. ,,We wilden iets bijzonders vinden en onderzochten daarom een stuk van de Drogehamster Mieden. Daar tref je minder bloeiende planten, maar ik hoopte dat we een bloeiend moeraskartelblad zouden vinden. Helaas stond die nog in de knop."

Dit jaar is daarom gekozen voor een soortenrijker gebied in Kollum. De vierkante kilometer die onderzocht gaat worden is een van de 25 rijkste 'plantenhokken’ van Fryslân. In de afgelopen tien jaar zijn er in dat stuk meer dan driehonderd plantensoorten gevonden.

