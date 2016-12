Regio donderdag, 29 december 2016

Regenwater hoort niet thuis in het riool

Leeuwarden - Het loskoppelen van regenwaterafvoer van het riool is een beter middel tegen vervuiling van oppervlaktewater dan bergbezinkbakken. Dat stelt Paul van Eijk, lector duurzame watersystemen bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Fryslân heeft in vergelijking met de rest van Nederland kleine bezinkbakken die in het riool zijn aangelegd om overtollig rioolwater bij heftige regenval op te vangen. De Friese bakken zijn met gemiddeld 324 kubieke meter ruim de helft kleiner dan in de rest van Nederland, waar ze 680 kuub water kunnen opvangen.

Volgens Sjerp de Jong van de fractie Lagere Lasten Burger in het bestuur van Wetterskip Fryslân loopt Fryslân daardoor een grotere kans op vervuiling van het oppervlaktewater met nitraten en fosfaten. Als de bakken bij heftige regenval overstromen, komen ook vuil en afvalstoffen die op de bodem van die bakken liggen via de overstort in het oppervlaktewater terecht.

Tijdens de vergadering van het waterschap op 13 december diende hij een amendement in om voor watervervuiling niet alleen de landbouw en recreatievaart aan te pakken, maar ook de bezinkbakken te vergroten. Het amendement werd echter verworpen. Fryslân kan volgens het waterschapsbestuur toe met kleinere bakken, omdat het minder dichtbevolkt is. De provincie kent verder met zijn kanalen en meren ook veel open water, waar het overstortwater naartoe kan. Ten slotte vallen riool en bergbezinkbakken onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en niet die van Wetterskip Fryslân, licht woordvoerder Nynke Bout desgevraagd toe.

Volgens lector Paul van Eijk zorgen kleine bakken niet per definitie voor meer vervuiling bij wateroverlast. Of het riool en de bakken goed schoon worden gehouden speelt ook een belangrijke rol. Volgens de waterdeskundige moet men geen geld inzetten op vergroten van de bakken, maar op scheiding van riool- en regenwater. ,,Aanleg van bergbezinkbassins is symptoombestrijding. Valt er in een keer veel regen, en dat gebeurt door de klimaatopwarming steeds vaker, dat heb je ook aan meer opvangcapaciteit niets. Waarom schoon regenwater afvoeren via het riool? We moeten die afvoer zo snel mogelijk van het riool afkoppelen. Maar dat is lastig omdat je dan met veel partijen zoals gemeenten en woningcorporaties te maken hebt. Men kiest dan sneller voor een technische oplossing als een bezinkbak dan een ruimtelijke, waarbij je in een bebouwde omgeving voor tijdelijke wateropvang zorgt."

Voorkomen dat er te veel nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater komen is volgens Van Eijk verstandig, maar er zou veel meer moeten worden gekeken naar medicijnresten, hormoonverstoorders en nanodeeltjes die steeds vaker via het riool in het oppervlaktewater komen. ,,Resten van chemokuren en antibiotica komen via de ontlasting in het riool en bij overstort in het oppervlaktewater terecht. Behandelingen met chemo en antibiotica gebeuren steeds vaker thuis in plaats van in het ziekenhuis. Daardoor neemt het verspreidingsgebied van die stoffen fors toe. Ik maak me daarom veel meer zorgen om over de risico’s die we lopen door resistente bacteriën en gifstoffen in ons water dan door nitraat en stikstof."

Overtollig regenwater snel op open water lozen vindt hij ook geen verstandige optie. ,,Regenwater is weliswaar geen drinkwater, maar wel schoon. Vang dat op en gebruik het voor verkoeling van mens en dier als het heet wordt."

