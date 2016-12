Economie donderdag, 29 december 2016

Belegger koopt vakantiepark Het Goudmeer Oosterwolde - Recreatiepark Veste Het Goudmeer in Oosterwolde is verkocht aan beleggingsadviseur Geert Schaaij. Het park werd vorige week geveild door BOG Auctions in opdracht van ABN Amro. De bouw van het park kwam in de afgelopen jaren niet goed van de grond. Slechts 28 van de 102 kavels werden verkocht. Op het recreatiepark rustte een hypotheek van enkele miljoenen. Vorige week kwam het hoogste bod op de veiling uit op iets meer dan 678.000 euro. De uiteindelijke kosten, inclusief de veilingkosten, zullen ergens uitkomen tussen de acht ton en een miljoen euro. ,,Een mooie investering, opmerkelijk dat er niet meer voor dit prachtige park is geboden", zegt de nieuwe eigenaar. ,,De omgeving en de infrastructuur is geweldig, met een goed restaurant en tennisbanen." De bank ging afgelopen week akkoord met de bieding. Lees het hele artikel in de papieren krant van 29 december 2016

