Regio woensdag, 28 december 2016

Friese jongere koopt weer meer alcohol Leeuwarden - Het draagvlak onder Friese jongeren van zestien en zeventien voor de leeftijdsgrens van achttien jaar voor het kopen van alcohol neemt af. Dat concludeert het platform Nuchtere Fries uit een gisteren geopenbaarde peiling onder bijna zeshonderd jongeren. Het aantal jongeren dat alcohol koopt en drinkt is na twee jaren van daling weer gestegen. Bovendien vindt een meerderheid Nix18 (een afspraak om niet te roken en drinken voor je achttiende) geen goede regel. Bijna 50 procent meer jongens dan in 2015 vindt de leeftijdsgrens maar niks. De uitkomsten van de peiling zijn opmerkelijk. Sinds 1 januari 2014 is het voor zestien- en zeventienjarigen verboden alcohol te kopen. De aanname was dat er vooral in de eerste twee jaar van het verbod weerstand zou zijn tegen deze regel, omdat jongeren die eerder wel drank mochten kopen dat plotseling niet meer mochten. De lichting die nu gepeild is heeft nog nooit op legale wijze alcohol kunnen kopen. Toch is er van een cultuuromslag geen sprake. Een derde deel van de jongeren zegt alcohol te kopen, ondanks dat dit verboden is. Vorig jaar was dit maar een kwart. 73 procent van de gepeilde jongeren drinkt wel eens alcohol, dat is bijna weer op het niveau van 2014. In 2015 was dit percentage nog gedaald tot onder de 65 procent. De peiling is online door NHL-studenten afgenomen onder gebruikers van Facebook. De resultaten worden gebruikt als input voor het platform Nuchtere Fries, waarbij gezondheidsdienst GGD, politie, de Friese gemeenten en de provincie Fryslân zijn aangesloten. Gisteren was er niemand bij de GGD die een inhoudelijke reactie kon geven op de bevindingen. De meeste jongeren drinken nog steeds bij vrienden en thuis.

