Regio woensdag, 28 december 2016

Veel huilers van Terschelling in opvang

Terschelling - De zeehondenopvang in Pieterburen is na de eerste najaarsstorm overspoeld met jonge zeehonden afkomstig van Terschelling. De nieuwe, nog niet geopende, opvang op Terschelling kan de opvang nog niet aan, meldt bestuurslid Guus Schweigmann.

De afgelopen dagen zijn er negentien huilers (zeehondenjongen) naar Zeehondencentrum Pieterburen gebracht. Vijftien hiervan komen van Terschelling. Pieterburen noemt het ,,opmerkelijk" dat zoveel jongen, voornamelijk pups van de grijze zeehond, van Terschelling komen en dat opvang elders in het land veelal onnodig bleek. Pieterburen moest gisteren 79 meldingen in behandeling nemen, meldt zorgmanager Arnout de Vries. ,,Maar in slechts een enkel geval was opvang nodig. De moeders komen de dieren normaliter vanzelf wel voeden. Onze campagne luidt: houd afstand, bel bij twijfel en dan bekijken wij ter plekke of opvang nodig is. Meestal is dat niet het geval."

Volgens Schweigmann zijn op allerhande delen van de stranden van Terschelling gisteren en eergisteren huilers gevonden die opgevangen moesten worden. Jonge gestrande zeehonden worden gemerkt om te kunnen volgen of ze nog worden gevoed. Als een tijdje geen sporen van de moeder bij het dier worden gevonden, wordt overgegaan tot opvang. Dieren kunnen bijvoorbeeld verstoten worden als de geur van mensen om hen heen hangt.

De opvang op een van de gemeente gekregen stuk grond op industrieterrein Nieuwe Dijk bij West-Terschelling moet nog worden opgebouwd. Volgens Schweigmann is de vergunning pas gisteren binnengekomen. Drie te gebruiken containers van een oud noodschoolgebouw staan nog bij de buitendienst van de gemeente. ,,We hebben nu pas de ruimte en de tijd om alles te installeren. Zonder water, stroom en riool kun je geen zeehondenopvang beginnen." Schweigmann hoopt dat de opvang 1 maart open kan.

In de ogen van Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen wordt er op Vlieland door bezoekers beter met gestrande zeehonden omgegaan. ,,Daar gaan ze over tot afbakenen of het verplaatsen van de dieren, in plaats van opvangen. Op Terschelling is kennelijk minder besef bij de mensen dat je bij zeehonden uit de buurt moet blijven."

