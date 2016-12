Economie woensdag, 28 december 2016

FrieslandCampina verlaagt melkprijs

Leeuwarden - Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor melk voor komende maand licht verlaagd. De prijs zonder toeslagen is met drie cent per kilo (melk wordt traditioneel in kilo’s afgerekend op basis van onder andere de gehaltes aan vet en eiwit) naar beneden bijgesteld naar 34,5 cent.

De verlaging betekent niet dat de situatie op de zuivelmarkt licht is verslechterd, stelt het concern. ,,Het is de verwachting dat de noteringen voor de meeste basisproducten (zoals melkpoeders, kaas en boter) nog licht door zullen stijgen", meldt het bedrijf. Dat de prijzen desondanks toch zijn verlaagd is het gevolg van de grote correctie die voor de prijzen van december zijn doorgevoerd. In deze maand is er een correctie doorgevoerd van 3,5 cent per kilo door te laag ingeschatte melkprijzen van de referentiebedrijven in de laatste maanden van dit jaar, zo laat de coöperatie weten.

Melkveehouders zullen het komende jaar scherp op hun hoeveelheid geleverde melk moeten letten, werd afgelopen maand duidelijk. De sector heeft een fosfaatreductieplan opgetuigd waarmee de Nederlandse fosfaatproductie in mest sterk moet worden verminderd. Boeren kunnen kiezen uit vermindering van de melkproductie of een reductie van het aantal dieren. In dat laatste geval zal de productie per dier naar verwachting toenemen en zal daar scherper op worden geselecteerd. Ook zal er worden geselecteerd op hogere gehaltes aan vet en eiwit. Melk met hogere gehaltes brengt meer geld op.

De nieuwe garantieprijs geldt voor een gemiddelde levering van 800.000 kilo op jaarbasis. De kwantumtoeslag en de seizoensregeling (waarbij toeslagen worden betaald in perioden met traditioneel minder melk) vervallen.

Biologisch

De prijs voor biologische melk voor januari is ook licht verlaagd. De prijs komt met 48 cent per kilo 1,5 cent lager uit. Ook hier is dit net als bij de gangbare houderij het gevolg van de correctie in december.

Reacties: