Sport dinsdag, 27 december 2016

Tweestrijd in Oudejaarsloop Marrum Roelof Oostra en Rémon van Lunzen vertrokken zaterdagmiddag in de 38e Oudejaarsloop van Marrum al bij de start uit de meute. Daarmee werd de halve marathon door de klei van Ferwerderadiel een tweestrijd. De rest bleek kansloos. Chris Bil Een straffe wind jaagt over de velden en door de dorpen in de gemeente Ferwerderadiel. Het is guur en binnen bij de kachel lijkt de beste plek om de dag door te brengen. Toch is er ter hoogte van het sportveld van de lokale voetbalclub in Marrum enige bedrijvigheid waar te nemen. Muziek op het parkeerterrein voor de kantine en de boven de straat gespannen finishboog verraden activiteit. Het publiek dat de kou heeft getrotseerd, kijkt naar de 38e editie van de Oudejaarsloop van Marrum. Na ruim een uur ziet het handjevol toeschouwers Roelof Oostra uit Mantgum als eerste onder de finishboog op de Ringweg doorlopen. Hij arriveert na bijna 22 kilometer solo op de streep in een tijd van 1.15.30. Oostra wint daarmee de halve marathon die eigenlijk al vanaf de eerste minuut geen wedstrijd meer is. Bij de start neemt Oostra samen met de Leeuwarder Rémon van Lunzen (47) de benen. Na vijf kilometer gaat Oostra alleen verder. De twee lopen kort achter elkaar en slaan een enorm gat met de rest. Alleen de lokale favoriet Harry Wiersma uit Blije kan enigszins volgen. De overige 57 deelnemers op de halve marathon zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dat Oostra wint, is knap. De brandweerman van beroep zat tot zaterdagochtend vroeg op de kazerne in Amstelveen. ,,Ik koe hjir krekt op 'en tiid węze", zegt Oostra (33) enkele minuten na zijn triomf. ,,Dat wie ek de wichtichste reden om mei te dwaan. En dit is wol in moaie klassiker. Ik hie ek net ferwachte dat ik winne soe. Rémon bleau flak efter my, mar blykber rűn ik foar de wyn wat hurder.. De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

