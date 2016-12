Regio dinsdag, 27 december 2016

Alle panden brandveilig maken is een utopie Leeuwarden - Dit jaar kwam het rapport over brandveiligheid in de binnenstad van Leeuwarden uit. De conclusies waren schokkend: een groot deel van de appartementen boven winkels en bedrijven in de stad voldoet niet aan de veiligheidsnormen. En de brandweer mag de panden niet zomaar controleren. Daarvoor is toestemming nodig. ,,Het begint met het creėren van een brandveilige omgeving", legt brandweercommandant Wim Kleinhuis uit. ,,En de belangrijkste factor is menselijk gedrag. Dat gedrag is niet altijd even rationeel. Niet alleen is menselijk gedrag de voornaamste veroorzaker van brand, ook de brandveiligheid wordt regelmatig door menselijk handelen aangetast. Denk aan versperde vluchtwegen door fietsen of het doorbreken van een brandwerende muur bij een verbouwing. Of melders waarin geen batterijen zitten." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 december

