Sport vrijdag, 23 december 2016

Heerenveen lijdt wéér verlies Heerenveen - sc Heerenveen heeft over het boekjaar 2015/2016 een nettoverlies van 651.443 euro geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de club gisteren naar buiten bracht. Het eigen vermogen is daardoor teruggelopen tot 21.497.520 euro. Het verlies heeft volgens de raad van commissarissen (RvC) - bestaande uit Jorrit Jorritsma (voorzitter), Gerard Kremer en Hans Westerhof - geen acute noodlottige gevolgen. 'Ondanks het verlies blijft de positie en de liquiditeit ruim positief en daarmee heeft sc Heerenveen geen directe financiële zorgen. ' Wel is het volgens het RvC-trio van belang op korte termijn 'een zeer gedegen financieel beleid' te ontwikkelen om in te toekomst niet alsnog in grote financiële problemen te komen, aangezien voor het huidige boekjaar reeds een nettoverlies van 2,9 miljoen euro is begroot. 'De focus zal liggen op vergroting van de omzet, een forse besparing op de huisvestingskosten en een hogere effectiviteit van overige bedrijfskosten.' De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

