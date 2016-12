Sport vrijdag, 23 december 2016

Allrounden blijft voor De Jong het mooiste

Voor de meeste Nederlanders is de decembermaand een periode van gezelligheid, hier en daar een (alcoholisch) drankje nuttigen en urenlang tafelen met familie of vrienden. Antoinette de Jong (21) krijgt er echter weinig van mee. Met de NK afstanden (28-30 december) en het EK allround (6-8 januari) in aantocht staat het vizier van de Rottumse strak op haar sport gericht. ,,Us heit, mem en suske gean mei de kryst altyd mei de famylje t iten. Dr kin ik snt in jier of fjouwer net mear by wze, om't ik altyd wichtige wedstriden yn dizze perioade ha. Spitich, mar it is net oars. Ik besykje sa folle mooglik mei te dwaan, mar moat soms echt oan mysels tinke."

Dat is nodig ook, want De Jong wil de komende weken op haar best zijn. Na een goed voorseizoen, waarin ze zich bij de KNSB-cup in Groningen eind oktober op drie afstanden (1500, 3000 en 5000 meter) voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden plaatste, twee keer de ploegenachtervolging won en haar eerste individuele zilveren wereldbekermedaille (5000 meter) binnenhaalde, staat nu het belangrijkste gedeelte van het schaatsjaar voor de deur. ,,It giet no echt begjinnen. Ik ha der sin yn en bin der klear foar."

