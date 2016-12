Regio donderdag, 22 december 2016

Een mix van 'Stille nacht´ en 'Jingle bells´

Leeuwarden - De afgelopen tijd zijn er in Fryslân diverse samenwerkingsscholen opgericht, waarbij christelijke en openbare scholen samengingen. Hoe vieren zij kerstfeest?

,,We hebben ervoor gekozen om een kerstwandeling te organiseren", zegt Albertha Hoekstra, directeur van sws De Nijewier in Tjalleberd. Het kerstfeest van deze school - in augustus ontstaan als fusie tussen cbs Anjewier en obs De Nijewei - wordt verspreid over drie locaties gevierd. ,,Op de eerste locatie gaan kinderen een paaskaars aansteken en christelijke en niet-christelijke kerstliederen zingen." Op een andere locatie wordt het traditionele kerstverhaal verteld. ,,De kersttraditie heeft toch een christelijke grondslag. We vieren het feest omdat Jezus is geboren."

De kinderen doen ook mee aan activiteiten die niet aan religie gebonden zijn, zoals het versieren van een pannenkoek. Het schoolbestuur zal elk jaar opnieuw de invulling van het kerstfeest kijken, zegt Hoekstra. Het ene jaar staat de christelijke traditie meer op de voorgrond, het andere jaar de algemene kerstboodschap van 'vrede op aarde´.

Op sws De Swirrel zijn de kinderen al druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst. Ze maken zelf kerstbakjes. De samenwerkingsschool is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie tussen obs De Homeie (Britsum), obs Oan’t Skipperspypke (Koarnjum) en cbs De Foarikker (Britsum). Hoe de feestdagen vorm te geven, is een thema waarmee de identiteitscommissie zich bezighield. Al voor de fusie beklonken was, werd afgesproken dat Pasen en Kerst als christelijke feestdagen zouden blijven. De christelijke boodschap wordt niet actief uitgedragen. Zo wordt er geen gebed uitgesproken, ook niet met Kerst. ,,Het past binnen onze brede onderwijsvisie", zegt directeur Gea Betten-Koehoorn. ,,We bieden het wel aan, maar geven er geen waardeoordeel aan."

