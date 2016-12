Regio donderdag, 22 december 2016

KoloniŽn van Weldadigheid genomineerd als werelderfgoed Veenhuizen - Rechte lanen en gebouwen met inspirerende teksten als 'werken is leven‚Äô en 'kennis is macht. De geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid is in Veenhuizen nog op allerlei manieren zichtbaar. ,,Ik ben blij dat de sporen van dit verleden met de nominatie officieel erkenning krijgen als cultureel erfgoed", zegt Hans van der Laan. De oud-burgemeester van Noordenveld riep al vanaf 2003 dat Veenhuizen de status werelderfgoed zou moeten krijgen. ,,Ik schrok toen ik voor het eerst een rondleiding door het dorp kreeg. Veel markante gebouwen waren vervallen. In Maallust, waar nu een bierbrouwerij is gevestigd, werden zelfs brandweeroefeningen gehouden. Ik vond dat we hier iets aan moesten doen. Het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid is bijzonder en het is zonde als we dit verhaal niet meer kunnen vertellen met de gebouwen die er bij horen." Van der Laan stuitte in het begin op veel twijfel over de haalbaarheid van de werelderfgoedstatus. ,,Dat ligt denk ik ook aan de locatie. Als de KoloniŽn van Weldadigheid bij Den Haag hadden gelegen denk ik dat ze al lang de status hadden gekregen." In 2009 werd besloten om de werelderfgoedstatus niet alleen voor Veenhuizen aan te vragen, maar voor alle zeven koloniŽn van weldadigheid. ,,De sporen van de koloniŽn brengen een bijzonder sociaal maatschappelijk verhaal tot leven", meent minister Jet Bussemaker ,,De koloniŽn waren een laboratorium voor de latere Europese verzorgingsstaat. Ze hadden bijvoorbeeld hun eigen onderwijs en ziekenverzorging. Het was destijds een uniek sociaal experiment dat veel internationale belangstelling kreeg. De koloniŽn werden door andere landen als voorbeeld gebruikt." De minister hoopt dat de koloniŽn weer op belangstelling vanuit het buitenland kunnen rekenen zodra de werelderfgoedstatus binnen is. ,,Maar het wordt pas in 2018 bekend of we die status krijgen. Dit is precies tweehonderd jaar nadat de maatschappij werd opgericht en de eerste kolonie werd gesticht bij Frederiksoord." Lees de hele reportage in de papieren krant van 22 december 2016</cci:verwijzing>

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties