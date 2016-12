Regio donderdag, 22 december 2016

Tekort aan leraren in Fries basisonderwijs

Leeuwarden - Friese basisscholen kampen met een lerarentekort. Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad langs verschillende scholenkoepels voor openbaar onderwijs. Er is minder uitstroom van de pabo en er zijn meer leraren met pensioen gegaan. Het tekort doet zich vooreerst voor bij leerkrachten die flexibel inzetbaar zijn.

Bij onderwijskoepel OPO Furore, waar 24 openbare basisscholen uit Dokkum, Burgum en Drachten bij aangesloten zijn, is gisteren een brief naar de medewerkers gegaan met de oproep om onder de kerstboom na te denken over kennissen met een onderwijsdiploma of te overwegen om het aantal uren van de eigen aanstelling uit te breiden. ,,Die oplossingen helpen vooral op de korte termijn. Maar we kijken ook naar structurele oplossingen, bijvoorbeeld om studenten te betalen tijdens hun afstudeerstage", zegt directeur Teunis Wagenaar. Het is een paar keer voorgekomen dat er klassen naar huis moesten worden gestuurd. ,,Al kunnen we dat in 90 procent van de gevallen wel voorkomen."

De afgelopen maanden kwamen christelijke basisscholen meerdere keren in het nieuws omdat ze problemen hadden met het vinden van invalkrachten. Dat is voor een gevolg de Wet werk en zekerheid (WWZ), waardoor invallers te snel een vast contract moeten krijgen. De wet is niet van toepassing op leerkrachten in het openbaar onderwijs, die onder de ambtenarenwetgeving vallen. Uit een rondgang onder openbare basisscholen blijkt echter dat zij ook moeite hebben met het vinden van leraren die flexibel inzetbaar zijn. Een tekort aan leraren werd al voorzien, maar nog niet zo snel.

Stichting Roobol, actief in Lauwersland, plaatste vorige week een oproep op de Faceookpagina van de dr. J. Botkeskoalle uit Damwâld. Er was niemand meer beschikbaar in de eigen invalpool en diverse scholen zaten te springen om vervanging. ,,De spoeling is dun. Het tekort wordt nu wel nijpend", zegt directeur Willem Wouda. Hij denkt dat het komt door minder uitstroom bij de pabo’s. Onderwijspersoneel wordt op basis van een min-maxcontract (flexibel met een minimumaantal uren) in dienst genomen, wat ten koste gaat van de leraren die beschikbaar zijn om in te vallen. Oplossingen worden gezocht in het samenvoegen van klassen. Soms staat uit nood een directeur voor de klas.

