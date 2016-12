Regio donderdag, 22 december 2016

Arno Brok keert als CvdK terug in Fryslân Leeuwarden - VVD’er Arno Brok (48) moet de nieuwe commissaris van de Koning worden. De huidige burgemeester van Dordrecht is voorgedragen door Provinciale Staten. Het is nu aan het kabinet om goedkeuring aan de voordracht te geven - een formaliteit. Arno Brok zelf wil pas reageren op de voordracht als die officieel is. In een persbericht van de provincie stelt Brok wel blij verrast te zijn met de positieve reacties. Reacties op de komst van het voormalige raadslid en wethouder in Leeuwarden (1994-2003) en oud-burgemeester van Sneek (2003-2010) waren er volop. Op sociale media - waar Arno Brok in de top tien van 'trending topics´ terecht kwam - waren de positieve opmerkingen niet van de lucht. Vanzelfsprekend van de politieke partijen uit Provinciale Staten - die hem zelf gekozen hebben - maar ook van allerlei andere personen en instellingen. Honderden Friezen gaven uiting aan hun blijdschap. Net als bedrijven en instellingen. 'Wolkom thús’, twitterde bijvoorbeeld Culturele Hoofdstad. Jachtwerf Joh. van der Meulen uit Sneek liet weten dat het Statenjacht vandaag - na een opknapbeurt - weer te water is gelaten en klaar is voor de nieuwe commissaris. Een van zijn voorgangers, Ed Nijpels, twitterde: 'Arno commissaris, het mooiste kerstgeschenk dat Fryslân zich kan voorstellen!’ Met 'Meer dan de hoofdprijs voor heel Fryslân, welcome back Arno", meldde burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zich op Twitter. De tweet van Crone is enigszins pikant, gezien de voorgeschiedenis. In 2007 was Brok kandidaat voor de burgemeesterspost in Leeuwarden. Een meerderheid van de vertrouwenscommissie wilde Brok, onder druk van de PvdA in Leeuwarden werd het echter PvdA’er Ferd Crone. Toen de geboren Leerdammer in 2009 het burgemeesterschap van Sneek inruilde voor dat van Dordrecht zei hij dat Leeuwarden de enige andere bestuurlijke functie in Fryslân was die hij ambieerde. Die overtuiging is veranderd, blijkt nu hij gesolliciteerd heeft op de functie van commissaris. Verbonden Provinciale Staten zien in Brok een goede verbinder. Door zijn jarenlange ervaring als bestuurder in Fryslân weet hij ook wat er speelt in de samenleving en tegelijkertijd voelt hij zich verbonden met de Friese taal en cultuur, aldus Provinciale Staten. En ook Gedeputeerde Staten zijn blij met de keuze voor Brok. ,,We kijken uit naar de samenwerking met Arno Brok. We zijn verheugd dat Provinciale Staten tot deze keuze is gekomen. Met hem krijgt Fryslân een commissaris die de provincie op waardige wijze zal vertegenwoordigen en die uiteraard onze volle steun krijgt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten." Met Arno Brok zet Fryslân de traditie voort dat de commissaris van de Koning van VVD-huize komt. Hans Wiegel, Ed Nijpels, Loek Hermans en John Jorritsma gingen hem voor. En ook interim-commissaris Joan Leemhuis-Stout is van VVD-huize. Hoeveel mensen zich gemeld hebben voor de vacature, is niet bekendgemaakt.

