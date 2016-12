Economie donderdag, 22 december 2016

FrieslandCampina kort boer die te veel melkt al snel Leeuwarden - Zuivelbedrijf FrieslandCampina gaat boeren die meer melk leveren dan in een referentieperiode van vorig jaar, al met ingang van 9 januari korten. Het concern sorteert daarmee voor op de inwerkingtreding van het fosfaatreductieplan van de sector. Dat plan wacht nog op instemming van verschillende partijen. FrieslandCampina en landbouworganisatie LTO hebben hun goedkeuring al gegeven. De korting is 90 procent van de maandelijkse garantieprijs (de prijs zonder toeslagen) over de hoeveelheid melk boven het vergelijkingsvolume. Voor de vaststelling van het vergelijkingsvolume kunnen melkveehouders kiezen uit drie periodes van dit afgelopen jaar. Dat zijn 20 augustus tot en met 17 september, 1 januari tot en met 31 maart en 13 november tot en met 12 december. Wanneer een melkveebedrijf onder het maandelijkse vergelijkingsvolume blijft, wordt een toeslag uitbetaald over de minder geleverde melk. De toeslagen komen uit de pot die wordt gevuld met de inhoudingen. Met het fosfaatreductieplan van de sector wil de branche bewerkstelligen dat de Nederlandse melkveehouders volgend jaar weer onder het met Brussel afgesproken fosfaatplafond uitkomen. Voor de sector is dat van zeer groot belang om in aanmerking te blijven komen voor een verlenging van soepelere bemestingsnormen binnen Europa per 2018. Wanneer Nederland volgend jaar, net als in de afgelopen jaren, te veel fosfaat in de mest produceert, vervallen naar verwachting die soepelere normen - de zogenoemde derogatie - en moet meer dan een kwart van de veestapel verdwijnen. Het fosfaatreductieplan zal naar verwachting in maart in werking treden. Tot die tijd loopt deze tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel. De ledenraad van het zuivelbedrijf heeft de maatregel deze week goedgekeurd. De daadwerkelijke invoering van het reductieplan is afhankelijk van de definitieve besluitvorming in de sector en de instemming van de Europese Commissie met de Algemeen Verbindend Verklaring van het ministerie, waardoor het sectorplan van toepassing wordt voor de gehele sector.

