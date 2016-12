Regio woensdag, 21 december 2016

Omwonenden zonnepark laken gemeente Heerenveen

Heerenveen - Omwonenden van het geplande zonnepark in de oksel van het klaverblad A7/A32 verwijten de gemeente Heerenveen gebrekkige communicatie over de plannen. Dat bleek gisteravond tijdens een informatieavond voor omwonenden, belegd door ontwikkelaar Zonel.

Tijdens de avond lichtte Zonel de wijzigingen in de plannen toe. De pers werd aan de deur de toegang tot de informatieavond geweigerd, maar bezoekers hebben achteraf openheid gegeven over de inhoud van de avond. Aanwonende Peter van Wijngaarden, die namens zijn buren procedures tegen het park voorbereidt: ,,Met de voorgestelde wijzigingen kunnen wij goed leven, en we zijn ook niet principieel tegen zo’n park - je zal toch iets aan de CO2-uitstoot moeten doen als samenleving. Zonel is ook gewoon een ondernemer met een plan om geld te verdienen. En ze doen het eigenlijk keurig - op het weren van de pers na. Wij hebben moeite met de gemeente en we hebben onze boosheid daarover ook geuit."

Op een perceel van 9,5 hectare tussen de A32, de Leeuwarderstraatweg en het pad Omweg (evenwijdig aan de A7) wilde Zonel aanvankelijk een kleine 38.000 zonnepanelen plaatsen. Het plan past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerenveen. Na protesten op een bewonersavond in november besloten B en W echter het plan pas goed te keuren op voorwaarde dat een paardenwei direct grenzend aan de achtertuinen van bewoners van de Leeuwarderstraatweg vrij zou moeten blijven van panelen.

Zonel wijzigde het plan. Ruim 3700 panelen die op de paardenwei zouden komen worden geschrapt. Om wel aan de beoogde opbrengst van 9,8 megawattpiek te komen zijn extra panelen elders in het plangebied voorzien en worden wellicht collectoren met een hoger vermogen gebruikt.

Ook komt er een extra heg aan de noordzijde - tevens een wens van omwonenden. Rond het hele plan komt een sloot van vijf meter breed, om vandalisme en diefstal te voorkomen. De informatiebijeenkomst in het Hay Hotel van gisteravond was belegd om het gewijzigde plan aan de onwonenden uiteen te zetten.

Van Wijngaarden: ,,De avond begon wat grimmig nadat de pers was weggestuurd, want wat ons betreft was die wel welkom. Remco Zeevaarder van Zonel hield voet bij stuk dat de avond alleen voor genodigden was."

De grieven jegens de gemeente (op de avond was een ambtenaar aanwezig) zijn groot. ,,We wachten de omgevingsvergunning af en kijken dan of we procedurele fouten kunnen ontdekken of het plan op een andere manier onderuit kunnen halen. Puur omdat de gemeente ons als burgers in ons hemd heeft gezet."

Zonel werkt de planwijzigingen nu in detail uit. Begin januari volgt een nieuwe bewonersavond. Zonel streeft ernaar in maart het definitieve plan te kunnen voorleggen voor een subsidie in het kader van de SDE+-regeling. Alleen als er geen procedures worden aangespannen is maart realistisch.

