Regio woensdag, 21 december 2016

Friese clubs spelen nog niet op kunstgras Leeuwarden - Friese sportclubs reageren voorzichtig op de conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat voetballen op kunstgrasvelden met rubberkorrels geen probleem is. Het RIVM meldde gisteren dat de korrels niet gevaarlijk zijn en de risico’s voor de gezondheid zijn ,,praktisch verwaarloosbaar". Het bestuur van VV Buitenpost wil het rapport eerst goed lezen en met de gemeente overleggen. Na eerdere berichten over schadelijke stoffen in het rubbergranulaat van vermalen autobanden dat op het kunstgras wordt gestrooid, besloten diverse sportverenigingen in Fryslân de jeugd niet meer op kunstgras te laten spelen. VV Buitenpost en korfbalclub De Flamingo’s uit Buitenpost besloten al vrij snel na de berichtgeving over de risico’s van kunstgrasvelden om de jeugd daar niet meer op te laten spelen. De besturen van de beide verenigingen zullen binnenkort met de gemeente Achtkarspelen om tafel om de uitkomsten van het RIVM-rapport te bespreken, aldus woordvoerder Paul Loonstra van VV Buitenpost. ,,Wy wolle de reaksje fan de gemeente ôfwachtsje, omdat dy eigner is, mar ek yn petear mei de kuorbalklup. Wy lűke ien line." De club wil bovendien de tijd nemen het rapport goed door te nemen. ,,Der is ek gjin haast by. Fanwege de winterstop wurdt der dochs net mear op de fjilden spile." Ook Harkemase Boys liet de jeugd uit veiligheidsoverwegingen niet meer op kunstgras voetballen. Gisteravond vergaderde het jeugdbestuur over de uitkomsten van het RIVM onderzoek. Bij het ter perse gaan van de krant was nog niet bekend wat ze met het rapport gaan doen. De aanschaf en aanleg van kunstgrasvelden is een verantwoordelijkheid van clubs en de overheid. Veel gemeenten laten het rapport van de RIVM wel een belangrijke rol spelen bij het overleg met clubs om wel of niet op kunstgras te spelen. Zo meldde de gemeente Heerenveen gisteren dat de vijf kunstgrasvelden met rubbergranulaat in de gemeente weer gewoon gebruikt kunnen worden. De gemeente en de sportverenigingen komen in januari bij elkaar om de resultaten van het onderzoek van het RIVM te bespreken. Volgens de KNVB is de onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat nu weg. De voetbalbond zegt wel altijd alert te blijven op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras.

